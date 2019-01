Õiguskomisjon: Danske rahapesust võisid saada oma noosi ka poliitikud

Suurima probleemina tõi õiguskomisjon välja rahandusministeeriumi tegemata töö. Nimelt moodustati juba 2006. aastal rahandusministri juhtimisel valitsuskomisjon, mis tegeles rahapesuvastase võitlusega. Kuid komisjoni hinnangul ei pööranud ministeerium ikkagi probleemile piisavalt tähelepanu. «Teada on, et rahandusminister isiklikult osales perioodil 2009 – 2014 kaheksateistkümnest valitsuskomisjoni istungist vaid ühel. Samuti ei näinud ta üha süvenevat probleemi finantsinspektsiooni nõukogu esimehena enne 2014. aastat,» kirjutas õiguskomisjoni tagasisides. Antud perioodil oli rahandusminister Jürgen Ligi, kes on ka varasemalt sattunud Karilaiu süüdistuste alla.