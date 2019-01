Ametiühing ja TS Laevad jõudsid kolmeks aastaks palgakokkuleppele

Osapooled leppisid kokku, et madalaimate palgaastmete tunnitasu miinimummäärad tõusevad lepingu sõlmimise hetkest vähemalt 5 protsenti esimesel ja 5 protsenti teisel aastal ning kolmandal aastal tarbijahinnaindeksi väärtuse jagu, teatas ametiühing.

Lisaks võib EMSA hinnangul leppe oluliseks punktiks lugeda tööandja poolset tööõnnetuskindlustust maksimaalse hüvitismääraga 74 000 eurot.

«Alates möödunud aasta märtsist toimunud läbirääkimiste käigus olime novembri algusest patiseisus. Tööandja pöördus 16. oktoobril riikliku lepitaja poole. Täna leidis lepitusprotsess oma lõpplahendi, mis küll lahendab terava konflikti laevaperede palgaskaala alumises otsas olevate töötajate taotluste ja tööandja soovi vahel neile minimaalselt vastu tulla, kuid jätab ülesse palju küsimusi seonduvalt ettevõtte ülejäänud personalipoliitikaga,» ütles EMSA esimees Jüri Lember.

Ta lisas, et töötasude kasvuga seotud numbrid fikseeriti vaid madruste ja pootsmanide osas, kes moodustavad ametiühingu liikmeskonna enamuse. «Me tulime meeste poolelt tööandjale oluliselt vastu, et mitte minna konflikti teravdamise teed ja jõuda suursaarte vahelistel parvlaevadel streigini,» märkis Lember.

EMSA esimehe sõnul teeb ametiühingule laiemalt muret see et tööandjad, sealhulgas ka riigi osalusega äriühingutes, ei saa päris hästi aru, kuhu Eesti tööjõuturg on praeguseks välja jõudnud.

«Ikka veel ei hoolita töötaja õigustatud nõudmistest õiglase töötasu osas. See on mitte ainult ühiskonna tõrgeteta toimimise, aga suisa majanduslikus mõttes kahjurlus, sest inimesed hääletavad jalgadega. Ettevõttel tuleb leida taas ja taas uusi töötajaid, nad töökoha spetsiifikast lähtuvalt välja koolitada ning teha muid kulutusi, olgu see töörõivastele või igakordsele paberite määrimisele,» nentis Lember.

TS Laevade juht Jaak Kaabel ütles, et läbirääkimiste käigus on mõlemad pooled pidanud kompromisse tegema, kuid lõpuks taanduvad väga paljud asjad töötajate heaolule. «Opereerimise algusest saati oleme oma töötajatele pakkunud kaasaegseid töötingmusi, regiooni keskmist ületavat palka, koolitusi ning muid hüvesid. Usun, et täna sõlmitud kokkulepe on sellele hea täiendus ning jätkame oma igapäevast tegevust pühendumisega.»