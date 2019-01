Kütusepetturite elu muutub jälle kraadi võrra kibedamaks

Näiteks avab maksuamet e-keskkonnas kütuse käitlemise andmekogu, mis tähendab, et elektroonse laoarvestuse ja –aruandluse kasutamine muutub kõigile kütuse hoiustajatele kohustuslikuks.

Maksu- ja tolliameti (MTA) maksuauditi osakonna juhataja asetäitja Erje Mettase sõnul aitavad veebruarist kõikidele kütusekäitlejatele kohustuslikuks muutuvad andmebaasid tagada, et tanklatesse jõuab nõutele vastav kütus, millelt on tasutud ettenähtud maksud.

«Kuigi kütusesektoris tekitatud maksukahjud ja sellega kaasnenud ebavõrdne konkurents on näidanud viimastel aastatel paranemise märke, siis ulatuvad kütusega seotud maksukahjud endiselt 53 miljoni euroni,» selgitas Mettas.

Ta lisas, et kütusesektor on pikalt oodanud täiendavaid samme, mis tagaksid sektoris maksupettuste vähenemise ja konkurentsiolukorra paranemise. «Tänu veebruarist kütusekäitlejatele ja -ladustajatele kohustuslikuks muutuvatele andmebaasidele on võimalik kogu järelevalve viia reaalaega ning kohe reageerida võimalikele eksimustele.»