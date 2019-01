Roheline tuli: Euroopa Komisjon andis USA investeerimisfirmale loa Luminor ära osta

Euroopa Komisjon on ELi ühinemismääruse kohaselt kiitnud heaks ettevõtja Blackstone Groupi ainukontrolli omandamise Eestis registreeritud Luminor Banki üle, teatas Euroopa Komisjon.

«Komisjon jõudis järeldusele, et kavandatava tehingu tulemusena ei teki konkurentsiprobleeme, kuna selle mõju turustruktuurile on piiratud,» seisab teates.

Põhjala pangad Nordea ja DNB teatasid septembris, et müüvad 60-protsendilise osaluse Baltikumis tegutsevas Luminori pangas USA investeerimishiiu Blackstone erakapitalifondidele, tehingu maht on ligikaudu 1 miljard eurot.

Tehingu tulemusena jääb nii Nordeale kui ka DNB-le Luminoris 20-protsendiline osalus ning samuti kohad Luminori nõukogus, teatas Nordea. Samas peab Nordea Blackstone'iga ka eraldi kõnelusi, mille järgi müüks suurpank keskpikas perspektiivis ka järele jääva paki ehk veel 20 protsenti Balti pangast.

Blackstone investeerib praegu Luminori seetõttu, et Balti pangandusturg on ülejäänud Euroopaga võrreldes eriti atraktiivne, samuti väga tugevalt kontsentreerunud ning võrreldes Lääne-Euroopa ja Ühendriikidega alahinnatud. Seetõttu on siinne turg ka kasumlik ja kasvav, selgitas Blackstone'i strateegiaga kursis olev anonüümseks jääda soovinud allikas septembris BNSile.

«Keskendume pikaajalisele strateegiale. Me ei jää omanikuks igavesti, mingil hetkel me lahkume, see juhtub nelja kuni seitsme aasta pärast. Kõige pikemad investeeringud on meil olnud veidi üle kümne aasta,» ütles septembris intervjuus Postimehele Blackstone'i vanemtegevdirektor Nadim El Gabbani, kes vastutab erakapitaliäri Euroopa investeeringute eest.

Kõige tõenäolisem väljumine on tema sõnul noteerimine mitmel börsil. «Arvan, et enne, kui mõtleme väljumisele, on peamine keskenduda panga tegevusele,» rõhutas Gabbani samas. «Alles siis, kui pank on täiesti iseseisev, kui panga tegevus on selline, nagu juhtkond on seda soovinud, on börsil noteerimisel mõtet. Aga esimesena tuleb keskenduda panga tegevusele,» rääkis ta.

Blackstone on üks maailma suuremaid investeerimisfirmasid, selle valitseda on ligikaudu 440 miljardi dollari väärtuses varasid üle kogu maailma. Ettevõtte investeerimisfondid keskenduvad börsivälistele ettevõtjatele, kinnisvarale, riigivõlakirjadele, börsil noteeritud ettevõtjatele, mitteinvesteerimisjärgu võlakirjadele, reaalvarale ja järelturgudele kogu maailmas.