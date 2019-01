Hotellid: aastavahetusel külastas Eestit mõõdukalt enam Vene turiste

Küll avaldas Loodmaa lootust, et võrreldes eelmise aastaga võis siiski näha mõõdukat kasvu. «Ma usun, et see tõus võiks olla 5 kuni 10 protsendi vahel,» lisas ta.

Seejuures märkis hotellide liidu juht, et tippaegadest jäädakse endiselt üsna kaugele. «Arenguruumi on piisavalt ja vajadust oma müügitööd ka Venemaal jätkuvalt edasi teha,» tõdes ta.

Olulise murekohana tõi Loodmaa välja ka selle, et Soome turistide osakaal on vähenenud. «Seda oleme näinud eelmise aasta pea kõikidel kuudel ja see on kindlasti suund, kus Eesti turismiasjalised peavad oma müügitööd oluliselt aktiviseerima,» märkis hotellide liidu juht, kelle sõnul on Soome turistide olulisus Eesti turismis väga tuntav.