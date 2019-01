Soome riiklik hasarmängufirma koondab 400 töökohta ning kaalub mängulaudade vähendamist

Ettevõttes töötab 2000 inimest ning eesmärgiks on koondada 400 töötajat, kellest pooled elavad Helsingis. Veikkause tegevjuht Olli Sarekoski ütles, et koondamised on vajalikud, sest digitaalsetel platvormidel paiknevad hasartmängud pakuvad riigifirmale tihedat konkurentsi ning mängulaudade asemel tuleb tähelepanu suunata just digitaalsete kanalite arendamisele.