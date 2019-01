EL: sel talvel Ukraina kaudu tuleva Vene gaasiga muret ei ole

Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ütles, et ministrid kohtuvad leppe arutamiseks uuesti mais, kuid Ukraina väljendas muret, et Moskva võib viivitust ära kasutada.

«Aeg lendab ja me läheneme iga päev 2019. aasta lõpule, mil praegu leping otsa saab,» lausus Šefčovič ajakirjanikele, olles võõrustanud Brüsselis läbirääkimisi Vene ja Ukraina ministrite ning gaasitööstuse juhtidega.

«Kõne all oli gaasitarnete julgeolek ka sel talvel,» märkis Slovakkia diplomaat.

«Kõik on hästi, kontrolli all ja me ei näe sel talvel ette mingeid komplikatsioone,» lisas Šefčovič, kelle sõnul pani ta lauale «õiglase ettepaneku», mis hõlmab tulevase transiidileppe kestust, mahtu ja tariife, aga ka investeeringuid ja süsteemi hooldust.