Soomlastel on tehissaarele Tallinna vetes kolm asukohta

Tehissaar Eesti territooriumil on Tallinna-Helsingi raudteetunneli rajamiseks vältimatu. Alternatiivseid asukohti ühe ruutkilomeetri suuruse tunneli puurimisjääkidest tehtava peasaare ja väiksemate laidude jaoks on nelja trassivariandi kohta praegu Tallinna ümbruses kolm. See on üks punktidest, kust hakkaks pihta tunneli puurimine.