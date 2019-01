Ain Kaljuranna vara jääb aresti alla

«Ringkonnakohus leidis, et vara arestimise alus ei ole ära langenud ning puudub alus vara tagastamiseks,» ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile. Esmaspäevase määruse saab vaidlustada 15 päeva jooksul. Kui otsus jõustub, saab jätkuda ka Tallinna Sadama kriminaalasja sisuline arutamine.

Vaidlus Kaljuranna vara arestimise üle on seni pidurdanud Tallinna Sadama kriminaalasja sisulise arutamise alustamist. Algselt pidanuks avaistung toimuma 8. jaanuaril, ent Harju maakohus määrab uue istungi, kui Kaljuranna vara arestimise kohtulahend jõustub.

Selles osas jättis ringkonnakohus määruskaebused juba 20. detsembril läbi vaatamata, kuna kohtu hinnangul ei võimalda kriminaalmenetluse seadustik seda vaidlustada. Kiili ja Prommi kaitsjad on juba ka riigikohtule määruskaebused esitanud.

Süüdistus altkäemaksu võtmises on esitatud ka Tallinna Sadama hooldusosakonna endisele juhatajale Martin Paidele, lisaks süüdistatakse seitset füüsilist ja kaht juriidilist isikut altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises.

Lisaks eelmistele on kohtu all Eno Saar, Tõnis Pohla, Üllar Raad, Sven Honga, Toivo Promm, Valdo Õunap ja Jan Paszkowski ning HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.