Riho Terras leidis uue ameti Eesti firmas

«Terras asub looma ja juhtima rahvusvahelist äriarendusmeeskonda ning tegelema laiemalt kliendisuhete loomisega. Meie eesmärk on oma toodetega kanda kinnitada rahvusvahelisel turul ja olla eelistatud valik kaitsevaldkonna robootikalahendustes. See on ambitsioonikas eesmärk ja Riho Terras on inimene, kes seda ambitsiooni kindlasti aitab ellu viia,» ütles Milrem Roboticsi juht ja omanik Kuldar Väärsi pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et endise kaitseväe juhatajana on Terrasel väga head sidemed nii Euroopa kui ka maailma militaar- ja kaitsetööstusringkondades ja kogemus suure organisatsiooni juhtimisel, mistõttu tugevdab tema liitumine ettevõtet rahusvahelisel turul.

«Usun, et robootikalahendused muudavad tuntavalt järgmise 10 aasta jooksul nii kaitsetegevuse kui ka sõjapidamise viise ja põhimõtteid,» ütles Terras, lisades, et seniseid traditsioonilisi tehnoloogiaid asendatakse järjest enam robootikasüsteemidega ning siin on just Eestil kui nutikal väikeriigil võimalus silma paista ja eesrindlik olla.

«Milrem Roboticsi THeMISe nime kandvaid sõidukeid on testitud paljudes riikides, sealhulgas ka näiteks Suurbritannia ja USA üksustes. Maailma kaitsevaldkond on kursis meie arenduste, potentsiaali ja toodetega ning see annab ettevõtte edasistele arendustele väga head väljavaated, mistõttu olen seadnud eesmärgiks, et ettevõtte erinevate funktsioonidega mehitamata maismaasõiduk oleks eelistatud paljudes maailma riikides,» rääkis Terras.

Ettevõtte juht Kuldar Väärsi nimetas peamiste sihtturgudena eelkõige Euroopa riike nagu Suurbritannia, Norra, Prantsusmaa, Hispaania ja Holland, kuid ka USA ning Aasia riike, näiteks Tai ja Singapur.

«Lähiaastatel kasvab maismaa robootikalahenduste turg kordades,» viitas Väärsi. «Meie toode on sellel turul hästi positsioneeritud ning saame seda väga paindlikult vastavalt erinevate klientide vajadustele edasi arendada. Oleme loonud meeskonna ja võimekuse, et müüa valmistoodet koos koolituse, hoolduse ja järelteenindusega, mis tõstab Milremi konkurentsivõimet paljude teiste ees.»

Ta lisas, et 2019. aastal, kui asutatakse nii tütarettevõte Rootsis kui ka suurendatakse rahvusvahelist meeskonda, kasvab Milrem Robotics enam kui 130 töötajaga tehnoloogiaettevõtteks.

Möödunud aasta lõpus ütles Väärsi Postimehele, et ettevõte asutatakse Örnsköldsvikis, kus asub maailma suuruselt kolmanda relvatootja BAE Systemsi kontor. Kuna viimane on erinevatel põhjustel pooled insenerid koondanud, näeb Milrem Robotics seal väärtuslikku inseneride baasi, kelle kompetentsi Eesti arenduste juurde tuua.

Kaitsetööstuslahenduste kõrval arendab ettevõtte meeskond Sinrobi kaubamärgi all ka tsiviilkasutuseks mõeldud robootikalahendusi, mida saaksid oma töös kasutada näiteks politsei- ja päästeamet, piirivalve, põllumajandus- ja kaevandussektor.