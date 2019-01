Autospirit ostab Opelite ja Peugeot'de edasimüüja

Autospiriti juhatuse esimehe Marko Viirandi sõnul on Autospirit 12 aastat turul tegutsenud ning täna olukorras, kus soovitakse jõuliselt kasvada. «Ascar Auto ostuga meie grupi käive kahekordistub ning lisanduvad uued, põnevad automargid mis, nagu viimased aastad on tõestanud, sobivad Eesti klientidele hästi,» lisas Viirand.

«Peugeot' strateegia on veelgi enam kasvatada oma turuosa ning meil on hea meel, et nägemused Autospiritiga selles osas ühtivad. Oleme kindlad, et Peugeot uued mudelid aitavad Autospiritil meie plaane edukalt ellu viia,» kommenteeris Peugeot' autode Baltikumi maaletooja juht Andrus Kuus.