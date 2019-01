Purunenud kabast polnud paberites jälge

See tähendab, et juba finišisirgele jõudnud hange ei jõua lähiajal lepinguni, vaid liigub nüüd kaks sammu tagasi, umbes mullu hilissuvesse. Suure tõenäosusega tuleb osa verifitseerimisteste Lewis Machine & Tool Company (LMT) automaatidele uuesti teha ja ettevõte taas võitjaks valida. On küsimärgi all, kas esimesed uued automaadid jõuavad kaitseväeni aastaks 2021, nagu esialgu plaanitud.