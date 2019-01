Tallink hakkab reisijaid identima näotuvastusega

Tallink ja Taltech sõlmisid lõppenud nädalal lepingu teaduskoostöö käivitamiseks. Esimeses etapis on koostöö eesmärgiks töötada välja targa autoteki lahendus, mis aitaks kiirendada autode peale- ja mahalaadimist. Taltechi rektor Jaak Aaviksoo ütles, et sadama maa-alal liiklemist hõlbustav projekt Tark Sadam juba töötab, kuid täna ulatub see vaid laevarambini, edasise laadimise ja paigutamise korraldavad inimesed.

Tallinki juhatuse liige Lembit Kitter lisas, et autoteki laadimine on keeruline logistiline ülesanne, mis peab arvestama navigeerimisnõuetega, et oleks tagatud laeva püstivus. "Laadimise kiirus sõltub sellest, kui hästi on laadimisplaanid tehtud. Kui laevafirma on investeerinud 30 miljonit laevade kiiruse tõstmisse, et sõiduaeg lüheneks pool tundi, kuid peale-mahalaadimine on ebatäiuslikud, siis oleks see investeering mõttetu. Digiajastul on võimalik seda asja paremaks ja sujuvamaks teha," ütles Kitter.

Siin on tänapäeval reaalselt võimalus näiteks minna näotuvastuse peale, et ei ole enam elektroonilist piletit vaja.

Kitter täpsustas, et koostööprojekt Taltechiga on jagatud kuuekuulistesse etappidesse ja kahe aasta pärast peaks esimese etapi ehk targa autdeki lahendus valmis olema. Kuid sellega koostöö ei piirdu. Edasistest plaanidest rääkides ütles Kitter: "Elame digirevolutsiooni ajal ja areng on väga tormiline. Mis kohe meelde tuleb, on kõik see, mis on seotud isikutuvastusega ja turvakontrolli toimingud. Siin on tänapäeval reaalselt võimalus näiteks minna näotuvastuse peale, et ei ole enam elektroonilist piletit vaja."

Ta lisas, et jalakäijatega on probleeme vähem, kuna juba täna toimub väravates reisijate elektrooniline tuvastamine, kuid digitaalsetest lahendustest lähtuvat klienditeenindust oleks võimalik parandada laeva sees.