Facebooki võib oodata rekordiline trahv

Komisjon trahvis 2012. aastal Google'it kasutajate privaatsuse rikkumise eest rekordilise 22,5 miljoni dollariga, kuid väljaandega rääkinud allikate sõnul võib Facebooki oodata veel märksa suurem trahv, mis püstitaks uue rekordi. Siiani on trahvinud Facebooki ainult Suurbritannia, kes määras tehnoloogiaettevõttele 640 000 dollari suuruse trahvi, mis on Facebooki jaoks sisuliselt olematu rahasumma.

USA valitsusega sõlmitud lepingu järgi peab Facebook teavitama oma kasutajaid juhtudest, kui nende andmeid jagatakse mõne kolmanda osapoolega ja küsima selleks ka vastavat luba. Samuti on Facebook kohustatud teavitama komisjoni juhtudest, kui keegi teine on neid reegleid rikkunud. Kas või kuidas on Facebook täpsemalt lepingut rikkunud, pole hetkel veel võimalik öelda.