Hiina 2018. aasta majanduskasv võis jääda viimase 28 aasta kõige madalamaks

Hiina majanduskasv on moodustanud viimase 10 aasta jooksul ligemale kolmandiku globaalsest majanduskasvust ning selle aeglustumine on seeläbi maailmajandusele väga halb märk. Maailma teisena suurimale majandusele on andnud eelkõige hoobi kahanenud kodumaine tarbimine ning USA kehtestatud imporditollid.