Prantsuse minister: üleeuroopaline digiettevõtete maks võib saabuda juba märtsis

«Me tegime detsembris Saksamaale kompromissipakkumise ja ma olen veendunud, et kokkulepe on käeulatuses. Suurte digiettevõtete maksustamine võib tulla juba märtsi lõpuks. Euroopa Parlamendi valimised on ukse ees ning meie kodanikele jääks arusaamatuks, kui me laseks selle võimaluse nüüd käest,» ütles Le Marie Prantsuse väljaandele Journal du Dimanche.