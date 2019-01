Prantsusmaa liidaks Renault ja Nissani

Prantsuse valitsuse soovi käis Tokyole edastamas spetsiaalne delegatsioon, mida juhtis Pariisi poolt Renaulti juhatusse määratud direktor Martin Vial. Delegatsioon teatas ühtlasi, et nad tahavad määrata ametisse uue Nissani nõukogu esimehe. Pärast Carlos Ghosni vahistamist Jaapani võimude poolt on jäänud nõukogu esimehe positsioon vabaks. Kahe autotootja vahel sõlmitud liidulepingu järgi saab Renault valida Nissani juhtivtöötajaid.

Kõnelused ei pruugi minna nii hästi, kui Prantsusmaa sooviks, sest Ghosni vahistamine on toonud päevavalgele aastaid hõõgunud konfliktid kahe partneri vahel, mis on nüüd avalikult lõkkele löönud. Prantsuse valitsus, kes on Renaulti suurim osanik, tahab tõenäoliselt võimalikult kiiresti kaks ettevõtet liita, et kehtestada Prantsuse ülemvõim Jaapani autotootja üle.