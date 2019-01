Soome politsei kahtlustab eestlast viimase aastakümne suurimas musta ehitusäri skeemis

Politsei lisas, et sai uurimisega valmis ja selle keskmes oli kaks firmat, kus töötasid peamiselt eestlased.

Politsei teatel on kahtlusaluseid umbes 20, kuid keskset rolli etendasid neist neli: kolm soomlast ja üks eestlane.

Kahel peakahtlusalusel kehtis kuritegude toimepanemise ajal ärikeeld varasemate majandusrikkumiste eest. Peakahtlusalused olid uurimise ajal vangis, kuid on nüüd vabaduses.

Kaasuse põhilised kuriteokoosseisud on raske maksupettus, raske pensionikindlustusmaksete pettus ning raske raamatupidamise kuritegu. Lisaks kahtlustatakse, et Eestisse toimetati seadusvastaselt jäätmeid.

«Arvatakse, et see on viimase aastakümne suurim musta äri kaasus,» ütles uurimist juhtinud Janne Järvinen keskkriminaalpolitseist.