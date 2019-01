Investor Mari: elagu kannatlikkus!

Nüüd aga on mul hea meel, et olen suutnud närveldamisest hoiduda ja pidada kinni investori väga olulisest omadusest või õpetusest: hoia pea külm. Oleks ma paanikasse sattunud ja uisapäisa rapsima hakanud, oleksin end täna üsna rumalana tundnud. Kuigi mul on veel pikk tee minna, leidsin siiski kinnitust, et kannatlikkus tasub end ära.

Mis siis juhtus?

Nagu kirjutas Postimees, on turud sel aastal rõkanud ehk hakanud tõusma ning see on leevendust toonud ka mulle. Kui aasta alguses oli mu vara väärtus langenud alla 20 000 euro, mille alguses sisse olin pannud, siis eilseks olin taas kenasti rohelises. Minu vara väärtuseks hinnati 20 706 eurot. See tähendab, et olen veidi enam kui nädalaga tervelt 3,7 protsendiga plussis. Tõsi, kui lahutada maha inflatsioon, siis olen kahe aastaga endiselt pigem miinuspoolel, aga rõõmu august välja rabelemise üle see ei lahjenda. Vähemalt mitte täna neid ridu kirjutades.