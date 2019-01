Ettevõtjate esimene lend – kuidas tehti äri enne iseseisvumist

«Kui alustasime õmblusfirmaga 1987. aastal, imestasid kõik, mida ma teen? Mind pannakse ju vangi ja saadetakse Siberisse!» rääkis Stahl. «Ütlesin vastu, et pole hullu. Ostan vaguni ära, kangast on, küll ära vooderdan,» meenutas ta. Kümme aastat hiljem tulid hurjutajad ärimehe juurde hoopis teise jutuga: Stahlil hoopis vedas, et ta alustas ettevõtlusega õigel ajal. «Eks lolle on igas vahetuses,» naeris Stahl.