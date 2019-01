Arnold Rüütel: Eestis pole piisavalt sealiha

Hakatuseks leidis ta tänapäeva maailma olevat ettearvamatum kui iial varem. «Isegi magnetpoolused nihkuvad, mis annab kinnitust sellest, et maakoore alumised kihid nihkuvad senisest hoogsamalt. Need otsivad väljapääsu vulkaanilise tegevuse kaudu, mis omakorda toob endaga kaasa looduskatastroofe,» ütles Rüütel.

Rüütel leidis, et Eesti põllumajanduspoliitikaga on midagi väga korrast ära, kui me ei suuda toota isegi nii palju sealiha, kui me Eesti-siseselt tarbime, vahendab Harju Elu.