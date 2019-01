Lihakombinaat vs Soorm ja Tuvi: endise finantsjuhi sõnul lepiti boonuslepingutes kokku väikeses seltskonnas

Reedel jätkus Harju maakohtus istung Rakvere lihakombinaadi endistele juhtidele Teet Soormile ja Mati Tuvile määratud boonuslepingute küsimuses. Rakvere Farmid nõuavad meestelt ligi 2,2 miljoni euro suurust kahjutasu.

Kohtuistungile kutsuti tunnistajana ütlusi andma Rakvere lihakombinaadi endine finantsjuht, 2001. aastal ettevõttes tööle asunud, Siim Kallast. Tema sõnul oli ettevõttes lausa lust töötada kuni 2012. aastani, sest Soome emafirma usaldas neid. «Kui äriplaan töötas, olid soomlalsed rahul. Meil oli kasumirentaablus 6-7 protsenti, soomlastel üks. Meil läks hästi, kiitsid meid, ja sealt tuli ka usaldus. Meie tulemused olid soomlaste jaoks ulme,» ütles Kallast.

Kallasti sõnul läks ettevõttel niivõrd hästi, et HKScani Balti äride juht Olli Antniem, kelle korraldada oli Soome kontserni ja Rakvere lihakombinaadi vaheline suhtlus, ütles ka koosolekutel avalikult välja, et Teet Soormi ja Mati Kivi ei tohi mitte mingil juhul ettevõttest minema lasta.

Novembris tunnistajana ütlusi andnud HKScani endine tippjuht Timo Heikkilä sõnul kasutasid nad Mati Tuvile palgast suuremat boonust kirjutades juba 2008. aastal omavahel väljendit «kuldsed käerauad».

Boonuslepingud

Kui palju teadis endine finantsjuht Kallast Soormi ja Tuvi boonuslepingutest? «Mind ei kaasatud nendesse küsimustesse. Ma tean seda, et need olid. Olli (Antniemi - S.P) ütles ka minule, et väga oluline on hoida see meeskond selles ettevõttes,» ütles Kallast ja rõhutas, et Antniemi ei rääkinud kunagi avalikult konkreetselt boonuslepingutest.

Kallasti sõnul kuulis ta ka jutte, et Mati Tuvile ja Teet Soormile tehti teistest ettevõtetest paremaid pakkumisi. «Kas neid päriselt oli, ma ei tea,» ütles ta.

Kallast märkis, et kuna toona käisid paljud asjad usaldusepõhiselt ja inimeste vahelistele suhetele tuginedes, siis ilmselt leppisid Olli Antniemi, Teet Soormi ja Mati Tuvi boonuslepingutes oma vahel kokku.

«Need olid ikkagi väikese kabineti kokkulepped,» ütles Kallast, kuid oli kindel, et otsus ei saanud sündida Soome kontserni toonase juhi Matti Perkonojaga kooskõlastamata.

«Olli Antniemi oli usaldusisik Perkonojale (Soome kontserni juht - S.P),» ütles Kallast, ja lisas, et «2012. aastal, pärast Hannu Kottonen tulekut, muutus kõik».

Kallast süüdistas ettevõtte kehvade tulemuste taga Kottoneni uut hierarhiline juhtimisstiili. Tema sõnul kaotasid Rakvere kombinaadi juhid Soorm ja Tuvi motivatsiooni ja omanikutunde.

Ta märkis, et kui juht alustas tsentraliseeritud otsuste tegemisega, siis kohalikel juhtidel kadus omanikutunne äriplaani elluviimisel ära.

«Kui inimesed teatud mõttes mugavustsooni lähevad, siis läheb see äritegevus krampi,» lausus Kallast ja lisas, et just sel põhjusel ta 2014. aastal ettevõttest lahkus.



Tunnistaja keeldus tunnistamast

Tunnistama oli kutsutud ka Marge Koovit, kes andis kohtule aegsasti teada, et keeldub ütluste andmisest, sest kardab, et see võib temast süüstaja teha. Rakvere Farmide advokaadil polnud selle vastu midagi, Soormi ja Tuvi õiguste kaitsjad teatasid, et nende hinnangul pole Kooviti otsus ütluste andmisest loobuda põhjendatud.

Kohus jätkab Soormi ja Tuvi boonuslepingute üle arutamist 6. märtsil, kuhu on kutsutud need 2 tunnistajat.