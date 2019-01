Netflixi kasutajate arv tõusis peaaegu 140 miljonini

Netflix teatas kaks päeva enne neljanda kvartali tulemuste avaldamist, et tõstab USAs ja mõnedes Ladina-Ameerika riikides hindu, mis võib tuua ettevõttele käibes täiendavad miljard dollarit. Ettevõte vajab hädasti täiendavat raha, kui plaanib oma originaalprogrammile kulutada üha suuremaid summasid.

Vaatamata oma juhtpositsioonile voogedastusteenuste sektoris, seisab Netflix pidevalt silmitsi üha tihedama konkurentsiga, kellest paljudel on väga sügavad taskud. Kui Netflix on siiani konkureerinud peamiselt Amazoni, Hulu ja Google'i YouTubega, siis nüüd on peatselt sisenemas turule ka sellised uued tegijad nagu Apple, Disney ja WarnerMedia.