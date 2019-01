Europark plaanib nõuda sisse kuni kolme aasta vanused parkimistrahvid

«Kui võtta nüüd lihtsalt suurusjärkudest rääkida, siis viimase kolme aasta jooksul meil on suurusjärk 100 000 tasumata trahvi ja summaliselt see on üle paari miljoni. Kuna siin selline teatud õiguslik ebaselgus on olnud, siis me ikkagi käitume mõistlikuse printsiibist lähtuvalt ja esimese ringiga kindlasti neid inkassosse ei saada,» lisas ta.