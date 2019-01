Vaata, milline maja ehitatakse Rahu kino asemele

Aadressile Kopli 69B rajatav kaubanduskeskus on kahekorruseline ning planeeringult T-tähe kujuline, üüritavat pinda on hoones 1400 ruutmeetrit. Tänaseks on sõlmitud ankur-üürileping Maxima kauplusega, ülejäänud äripindade üüriläbirääkimised hetkel veel käivad. Olemasoleva hoone lammutustöödega alustatakse veebruaris ning uus keskus loodetakse avada käesoleva aasta lõpuks, teatas Colonna.

Kopli 69B asuv endise kino Rahu hoone on ehitatud 1959. aastal, viimastel aastatel on majas tegutsenud tuntud kasiino. «Arusaadavalt on üle poole sajandi vanusel hoonel Kopli piirkonna elanike jaoks suur emotsionaalne väärtus. Kuna 60 aastat vana hoone on tehniliselt juba väga amortiseerunud, siis oleks selle renoveerimine ning tänapäevastele nõuetele vastavaks muutmine olnud väga ajamahukaks ja sellega kaasnevad kulud majanduslikult ebamõistlikud. Otsustasime panustada piirkonda uute teenuste ja võimaluste loomisse värskemas ja kaasaegsemas võtmes,» ütles Colonna tegevjuht Margus Kluge.

Uues keskuses avatav Maxima kodukauplus on 700 ruutmeetri. «Näeme Koplit suure potentsiaaliga elamupiirkonnana Tallinnas ja nii on Kopli tn 69B aadressile loodava ärihoone asukoht meie jaoks vägagi strateegiline. Ärihoone on suure liiklustihedusega ristmikul, samuti on kaupluse ees bussipeatus, mis võimaldab ühistranspordiga liiklejatele mugava juurdepääsu meie kodukauplusesse ehk ühe X formaadi Maximasse,» märkis Maxima Eesti tegevjuht Marko Põder.

Endise Rahu kino esine plats. FOTO: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

2006. aastal tegevust alustanud investeerimisfirma Colonna on üks suuremaid ärikinnisvarasse investeerijaid Eestis ja Baltimaades. Colonna vahendab peamiselt rahvusvaheliste professionaalsete investorite kapitalipaigutusi Baltimaade kinnisvaraprojektidesse ning korraldab ostetud objektide majandustegevust. Colonna grupi vahendusel on investeeritud Balti kinnisvaraturule ligi 300 miljonit eurot.