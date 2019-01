Riigikohus andis Sõnajalgadele Aidu tuulepargi vaidluses olulise vahevõidu

Nimelt selgitas riigikohus, et Ida-Viru maavanem saanuks Aidu tuulepargi ehitusloa kehtetuks tunnistamise ettepaneku teha vaid 30 päeva pärast ehitusloa väljastamist ning tähtaja järgimata jätmist ei saa põhjendada riigikaitseliste kaalutlustega. Halduskohtul tuleb seda seisukohta ehituslubade sisulist vaidlust jätkates arvesse võtta.

Esimeses astmes käiva sisulise vaidluse pidamiseks oli enne vaja välja selgitada, kas menetlust saab jätkata. Riigikohus otsustas neljapäeval olulises osas mitte muuta Tartu ringkonnakohtu otsust, millega jäeti muutmata halduskohtu otsus menetlust jätkata, nii et sisuline arutelu Ida-Viru maavanema protesti üle läheb esimeses astmes edasi.

Halduskohtus pooleli oleva vaidluse keskmes olev Aidu tuulepargi ehitusluba oli väljastatud 3. märtsil 2015. 2017. aasta veebruaris juhtis kaitseministeerium maavalitsuse tähelepanu, et tuulepargi püstitamine oleks julgeolekuoht. Seejärel tegi Ida-Viru maavanem 3. märtsil 2017 Lüganuse vallale ettepaneku ehitusluba kehtetuks tunnistada. Vald otsustas sama kuu lõpus seda mitte teha, misjärel esitas maavanem halduskohtule protesti, milles palus ehitusload tühistada.

Äsja riigikohtust lahenduse saanud asjas vaidlesid menetlusosalised aga põhiliselt selle üle, kas maavanem sai vaidlusaluste ehituslubade andmisest teada tema väidetud ajal või varem ehk hiljemalt 2016. aasta suvel. Sellest sõltub, millal pidi maavanem käivitama järelevalve, tegema Lüganuse vallale ettepaneku ehituslubade kehtetuks tunnistamiseks ja keeldumise korral pöörduma kohtusse, teatas ringkonnakohus juunis otsust tehes.

Värskes määruses leidis riigikohus, et Aidu Tuulepark OÜ protesti esitamisel ei ole ületatud kolmeaastast tähtaega arvates ehituslubade väljastamisest ning seetõttu ei saa vastaval alusel nõuda kohtumenetluse lõpetamist ehk menetlus jätkub. Samas viitas riigikohus aga, et algse järelevalvemenetluse algatamine ei pruugi olla tähtaegadega kooskõlas.

Nimelt nägi 2017. aastal kehtinud seadus ette, et kui maavanem leiab, et omavalitsuse haldusakt on õigusvastane ja rikub avalikku huvi, võib ta 30 päeva jooksul haldusakti andmisest teha kirjaliku ettepaneku tunnistada haldusakt kehtetuks. Riigikohus selgitas, et sõnastus on selge ja ühemõtteline.

«See ei võimalda tõlgendust, mille kohaselt hakkab ettepaneku tegemise tähtaeg kulgema näiteks hetkest, kui haldusjärelevalve teostaja sai teada haldusakti õigusvastasusest,» selgitas riigikohus. Maavalitsus sai Aidu tuulepargi ehitusloa väljastamisest teada detsembris 2015 ning täiendavalt juunis 2016, kuid maavanem tegi vallavalitsusele ettepaneku ehitusload kehtetuks tunnistada alles märtsis 2017.

Halduskohus on varasemalt väljendanud seisukohta, mille järgi on oluline just õigusvastasusest teada saamine. « Meie jaoks on see võit, kuna antud asjas ei saanudki riigikohus paremat otsust teha, kui anda esimese astme kohtule selged juhised menetluse lõpetamiseks,» ütles Aidu Tuulepark OÜ juhatuse liige Oleg Sõnajalg neljapäevast riigikohtu otsust kommenteerides.

Maavanema järelevalvemenetluse tähtaegu selgitas riigikohus ühtse kohtupraktika kujundamise eesmärgil eraldi jaotises. Ehitusloa kehtetuks tunnistamise ettepaneku asjus Aidu Tuulepark menetluslikult määruskaebust esitada ei saanud, kuna puudus vastav õigus. Halduskohus võtab aga enda otsuse tegemisel riigikohtu seisukohta ilmselt arvesse.