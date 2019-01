Admiral Markets loobus pangaks pürgimisest

Seoses muutunud väliskeskkonnaga, sellest tuleneva mõjuga krediidiasutuste tegevuskeskkonnale ning vajadusega kohandada krediidiasutuse tegevusloa taotlemisega seotud äriplaani, otsustas Admiral Markets tegevusloa taotlusest loobuda ja esitas fnantsinspektsioonile vastavasisulise avalduse, mille see kolmapäeval rahuldas, teatas firma börsile.

Admiral Markets AS leiab, et krediidiasutuste tegevusloa alusel osutatavate teenuste efektiivsuse huvides on otstarbekas ajakohastada ja täiendada tegevusloa taotlemisega seotud äriplaani.