Riik ei hakka tänavu Eestit poolitama

Euroopa Komisjoni poolt maikuus avaldatud ettepaneku kohaselt on ühtekuuluvuspoliitika eelarve aastate 2021-2027 eelarveraamistikus 373 miljardit eurot, seejuures langeks eraldised Eesti jaoks praeguselt umbes 3,5 miljardilt eurolt 2,9 miljardile eurole.

EL-i ühine piirkondlike üksuste statistiline jaotussüsteem (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, NUTS) jaotab EL-i majandusterritooriumi kolme taseme piirkondadeks: NUTS1, NUTS2 ja NUTS3. Eesti on riigina üks NUTS 1 taseme piirkond ning on seni moodustanud ka NUTS 2 tasemel ühe piirkonna. NUTS3 tasandil jaguneb Eesti viieks – Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti ja Lääne-Eesti.

Mullu veebruaris selgitas rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Magnus Urb ministeeriumi ajaveebis, et NUTS2 tasandit kasutatakse ka 276 Euroopa Liidu piirkonna vahel Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Euroopa Sotsiaalfondi toetuste jagamisel, arvestades muuhulgas piirkonna SKP taset elaniku kohta ostujõu standardi alusel.

Piirkondi jaotatakse nende EL-i fondide kontekstis praeguse korra järgi kolme kategooriasse: vähem arenenud piirkondade SKP elaniku kohta on alla 75 protsendi Euroopa Liidu keskmisest. Nendele piirkondadele on ette nähtud enim toetusi, eriti investeeringuteks Euroopa Regionaalarengu Fondist. Eesti kuulub praeguseni sellesse kategooriasse. Üleminekupiirkondade SKP elaniku kohta on 75–90 protsenti EL-i keskmisest. Praeguse korra jätkudes kuuluks Eesti edaspidi eeldatavasti sellesse kategooriasse.