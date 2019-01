Üks maailma suurimaid mobiilitootjaid on kaotanud pea poole oma väärtusest

Xiaomi aktsia on langenud praeguse seisuga oma ajaloo kõige madalamale tasemele, milleks on 10 Hong Kongi dollarit. Ainuüksi möödunud nädala jooksul kaotas Hiina mobiilitootja aktsia oma väärtusest 17 protsenti ja selle nädala kolmapäeval 2,6 protsenti. Ettevõtte enda väärtus on hetkel ligemale 240 miljardit Hong Kongi dollarit, mis on ligikaudu 30 miljardit USA dollarit.

2010. aastal Pekingis asutatud Xiaomi tegi hämmastava tähelennu, kui tõusis võrdlemisi lühikese ajaga maailma suurimate mobiiltelefonide tootjate hulka nagu Huawei, Apple ja Samsung. Sarnaselt Huaweiga müüb Xiaomi suhteliselt odavas hinnaskaalas nutitelefone, mis on samas oma kvaliteedilt ja tehnoloogiliselt tasemelt üpris head.

Hiljuti on hakanud Hiina tehnoloogiahiid oma ampluaa laiendamiseks tootma ka internetiga ühendatud koduseadmeid.

Xiaomi tegi oma aktsiate avaliku esmapakkumise 2018. aasta juulis Hong Kongi börsil. Toona hinnati ettevõtte väärtuseks 54 miljardit USA dollarit, mis tähendab, et tänaseks on kaotanud tähelendu teinud Hiina mobiilitootja ligemale poole oma väärtusest.

Mis vaevab Xiaomit?

Suhteliselt samad probleemid, mis kõiki teisi suuri mobiilitootjaid. Globaalne nõudlus nutitelefonide järgi on aeglustumas, sest turg on üleküllastunud. Enamus müügil olevaid nutitelefone on nüüdseks piisavalt head, et rahuldada enamuste inimeste igapäeva vajadused ja paljud tarbijad ei kiirusta enam igal võimalusel uut mudelit ostma, sest uued mudelid ei too enam lihtsalt nii palju tehnoloogilisi uuendusi.

Apple hoiatas varem sellel kuul, et pühadehooaja müük jääb tõenäoliselt varem prognoositust madalamaks. Ikoonilise iPhone'i tootja aktsia hakkas pärast uudise levimist kiiresti väärtust kaotama, panne nii aluse suuremale turulangusele. Möödunud nädalal alandas oma kvartaliprognoosi ka Samsung, kes tõi põhjuseks stagneeruva turu ja erakordselt tiheda konkurentsi.