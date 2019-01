Eesti Energia kaotab Ida-Virumaal 150 töökohta

«Narva elektrijaamades on kokku neli energiaplokki, mis on tulenevalt EL-i tööstusheitmete direktiivist piiratud tööajaga ja mille tööiga on lõpukorral. Need energiaplokid on tänaseks töötanud umbes 50 aastat. Kahe vanema ploki töötunnid ammenduvad arvatavasti käesoleva aasta esimeses pooles. Töötundide täitumise täpne aeg sõltub olukorrast elektriturul ehk sellest, milline on elektri, aga ka CO2 turuhind, sest sellest oleneb, kui palju vanad plokid turule mahuvad,» rääkis suurenergeetika valdkonda juhtiv Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.