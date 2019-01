Huaweid ähvardab USAs kriminaalsüüdistus ärisaladuste varguses

USA väljaandega The Wall Street Journal rääkinud nimetamata allikate sõnul uuritakse Huaweid seoses ärisaladuste vargusega oma Ühendriikide partnerettevõtetelt. Varastatud tehnoloogiate hulka kuulub näiteks võrguoperaatori T-Mobile poolt välja arendatud robot, mis testib mobiiltelefone.

Uurimine kasvas väidetavalt välja erinevatest Huawei vastu esitatud tsiviilhagidest, millest üks on 2014. aastal T-Mobile'i poolt algatatud kohtuasi, mille järgi süüdistati Hiina ettevõtet roboti ebaseaduslikus omastamises laborist. T-Mobile oli toona palganud Huawei tarnima neile telefone, mille peal saaks robot hüüdnimega Tappy viia läbi kvaliteedi kontrollimise teste.

Kohtuasja järgi küsisid Huawei töötajad roboti kohta pidevalt detailseid tehnilisi küsimusi ning tegid seadmetest salaja ka keelatud fotosid. Samuti smuugeldas üks Huawei töötaja laborist välja roboti osa. Töötaja tunnistas hiljem oma teguviisi, kuid Huawei väitis, et tegu polnud ärisaladusega. Huawei pidi kohtulahendi järgi maksma T-Mobile'ile 4,8 miljonit dollarit.

Uurimine on allikate sõnul jõudnud juba hilisesse staadiumisse ja peatselt peaks järgnema ka ametlik kriminaalsüüdistus. USA justiitsministeerium keeldus väiteid kommenteerimast. Samuti keeldus juhtumit kommenteerimast ka Huawei, kelle sõnul lahendati kohtuvaidlus T-Mobile'iga 2017. aastal.

Kõrge profiiliga kohtuasi USAs lisaks täiendavat survet maailma suurimale telekommunikatsiooni seadmete tootjale ja maailma teisena suurimale mobiiltelefonide tootjale. USA president Donald Trumpi administratsioon on süüdistanud Ühendriikides tegutsevaid Hiina tehnoloogiaettevõtteid juba aastaid intellektuaalse vara omastamises.

Huawei telekomi varustus keelati USAs ära 2012. aastal, sest julgeolekuorganid kartsid, et ettevõte võib kasutada oma tooteid ameeriklaste järel luuramiseks ja kommunikatsiooni infrastruktuuri saboteerimiseks sõjalise konflikti korral. Huawei on igasuguseid selliseid väiteid jõuliselt eitanud ja kinnitanud korduvalt, et nad ei tee Pekingiga koostööd.