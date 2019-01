Bussifirma vahetus toob linnale miljoneid lisakulu

«MRP lepingu kate ennetähtaegsel ülesütlemisel on 700 000 eurot,» ütles Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo. Ta lisas, et MRP teenindatavate liinide maht on umbes neli miljonit kilomeetrit ja nende liinikilomeetri hind võib olla TLT omaga võrreldes 40–50 senti väiksem ehk liinide ülevõtmisega seotud kulud võivad ulatuda miljonitesse eurodesse. Liinid võtabki veebruarist üle Tallinna Linnatranspordi AS.