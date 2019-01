Kohus: Europark võib maanteeametilt nõuda parkimisrikkujate andmeid

Europarki eesmärk on tuvastada parkimislepingu täitmise tagamiseks konkreetse sõiduki omanik ja vastutav kasutaja, kes on lepingut rikkunud, mitte tuvastada kindlale isikule kuuluvaid sõidukeid.

Ringkonnakohus märgib, et kuigi tulevikus on Europarkil võimalik teatavas ulatuses ennetada parkimistasu maksmata jätmist tõkkepuude paigaldamise või valvurite palkamisega, ei muuda see asjaolu, et parklafirmal pole võimalik tagasiulatuvalt kirjalikke lepinguid sõlmida või juba toime pandud lepingurikkumisi vältida.