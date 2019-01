India ravimihiid tahab Eesti vitamiinimüüjaga koos toota

«Kindlasti tahame Meravita tooteid edasi müüa, aga see on ainult üks valdkond, mille osas saaksime tegutseda. Oleme plaanimas ka ühist tootmist ja ühist tootearendust,» ütles Bravo Healthcare Eesti esindaja Riin Ehin BNS-ile.

Ehin märkis siiski, et koostööleppele sai alles alla kirjutatud ning esmalt on vaja selgeks teha millised Meravita tooted ja tootearendused suunad on kõige huvipakkuvamad.

Kui veel kaks aastat tagasi plaanis Bravo kontsern rajada Rae valda enam kui 3 miljonit eurot maksma minevat ravimitehast, mis toodaks geneerilisi ravimeid arengumaadesse, siis see konkreetne arendus on jäänud toppama. «Oleme paralleelselt vaadanud teisi arenduskohti ja üks plaan olekski Meravitaga koos toota. Meil on erinevad pakkumised laual omavalitsustelt,» lisas Ehin.

Bravo Healthcare on ravimitootja, millel on tehased Indias, Ugandas ja Usbekistanis. Firmasid ühendab suuromanikuna India ärimees Rakesh Pandey. Eestis on kontserniga seotud firmadeks Bravo Healthcare, Bravo Pharmaceuticals, Bravo Genetics, IBCC Holding ja Bravo e-health.

IBCC Holdingu kaudu jätkab Ehini sõnul tegutsemist ka kunagine Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus (VTAK), mille pikaaegne juht Riin Ehin oli. VTAK läks pankrotti 2017. aasta augustis ning tänaseks on kogu sealne tegevus reorganiseeritud.

Meravita kaubamärgi all tegutsev Medical Pharmacy Group on toidulisandite arendaja ja tootja. Ettevõtte üritas 2017. aastal kaasata investoritelt viiendiku ettevõtte eest 4 miljonit eurot ja saada noteeritud Tallinna börsi First North turule.

Börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon keeldus firmat kauplemisele võtmast, märkides, et Medical Pharmacy Groupi finantsseisund, majandustegevus, juhtimine ning aktsionäride plaanitav struktuur ja õigused pole kohased avalikult kaubeldavale ettevõttele, ning et need asjaolud võivad kahjustada nii investorite huve kui ka First Northi ja börsi mainet.