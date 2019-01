Riigireformijad, ega te poodi kinni pole pannud?

Esitasin sihtasutusele täpsemalt järgmised küsimused. Peagi saab kaks kuud riigireformi materjalide üleandmisest. Tunnen huvi, kas SA on asjade edasisel käigul pilku peal hoidnud ja kas on märke, et mõni ettepanekutest võiks enne valimisi ka mõnes komisjonis eelnõudesse sisse kirjutatud saada? Või pakute nüüd ise valmis eelnõusid ja seletuskirju ja seda juba pärast valimisi? Või andsite üle ja sellega on SA tegevus lõppenud?