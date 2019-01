Tallinn plaanib pikaajalise bussipartneri üle parda visata

Raepress andis teada, et abilinnapea Kalle Klandorf, Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo ja Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimees Deniss Boroditš räägivad tänasel pressikonverentsil Tallinna ühistranspordi ümberkorraldamisest. Põhjuseks MRP Linna Liinid «prognoositavv võimetuse täita sõitjateveo avaliku teenindamise lepingut».

Postimees kirjutas juba tänavu suvel, et MRPs on asjad hapuks läinud. Seda, et firmal olevat probleeme, on võimukoridorides sosistatud juba ammu. Lisaks teatas liisingufirma, et MRP on hädas liisingumaksete tasumisega