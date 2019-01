Theresa May Brexiti prohmakas jättis aktsiaturud külmaks

Aktsiakauplejad teadsid juba pikalt ette, et May ettepanek kukub parlamendis tõenäoliselt läbi. Võiks isegi öelda, et paljud investorid on praeguse asjade käiguga rahul, sest Brexit võib nüüd sootuks edasi lükkuda. Turgude jaoks tähendab see vähemalt mõningast stabiilsust.