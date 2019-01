Rail Balticu ühisfirma nõukogus toimus verevahetus

Aktsionäride leping näeb ette, et nõukogu esimees vahetub roteeruvalt igal aastal ühisettevõtte järgmise liikmesriigi esindaja vastu. Käesoleval aastal on eesistujariigiks Leedu.

Karolis Sankovski sõnul oli läinud aasta Rail Baltica projekti elluviimisel märkimisväärne, kuna kõigi kolme liikmesriigi meeskonnad on jõudnud oluliste verstapostideni. Neist tähelepanuväärseimatena nimetas ta detailsete tehniliste projekteerimishangete väljakuulutast ja kolmanda Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) lisatoetuse lepingu sõlmimist.

«Ootan huviga projekti positiivset edasiminekut ja edukat koostööd RB Rail uue juhiga, kes peatselt valitakse. On oluline tagada projekti küpsus järgmiseks Euroopa Ühendamise Rahastu toetuse vooruks, mis avab Rail Baltica jaoks uusi rahastamise võimalusi,» rõhutas Sankovski.

Mäletatavasti lahkus mullu sügisel pauguga RB Raili pikaaegne juht lätlanna Baiba Rubesa, kes projekti senise juhtimise ja politilise tasandi maatasa tegi.

Sankovski oli enne RB Rail AS ühisettevõttega liitumist Litgrid AB juhatuses, mis on Leedu elektriülekandesüsteemi korraldamise ettevõte, ning juhtis selle strateegilise taristu osakonda. Ta on pidanud erinevaid ameteid elektritootmisele ja -jaotamisele ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud ettevõtetes.

RB Rail AS nõukogu koosneb kuuest liikmest – iga aktsionär esitab kaks liiget. Nõukogu liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks. Eesti liikmed nõukogus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi osakonna asekantsleri nõunik Anti Moppel ning Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave. Läti esindajad nõukogus on ettevõtte Latvijas Dzelzceļš juhatuse esimees Edvīns Bērziņš ja Latvijas Dzelzceļš õigustalitluse asejuht Vineta Rudzīte. Leedust – Rail Baltica Statyba tegevjuht ja AB Lietuvos Geležinkeliai raudteetaristu juhataja Karolis Sankovski ning AB Lietuvos Geležinkeliai juhatuse esimees Romas Svedas.