Euroopa suurima majanduse kasv jäi viimase viie aasta kõige nõrgemaks

Saksamaa majandus kasvas möödunud aastal 1,5 protsenti, selgub teisipäeval avaldatud valitsuse andmetest. Tegu on suhteliselt tugeva aeglustumisega, sest 2017. aastal oli majanduskasvuks 2,2 protsenti. Majandusanalüütikute sõnul tabas Saksamaad mitu majanduslikku šokki, mille hulka kuulusid USA-Hiina kaubandussõda, ebakindlus Brexiti ümber, järsk naftahindade ajutine tõus ja Hiina majanduskasvu aeglustumine.

Saksamaa suured autotootjad nagu Volkswagen täheldasid aasta teisel poolel märgatavat nõudluse langust Hiinas. Volkswagen müüs 2018. aastal küll rekordilised 10,8 miljonit autot, kuid aasta lõpupoole jäi müük Hiinas niivõrd nõrgaks, et autotootja kasvas oma võtmetähtsusega turul ainult 0,5 protsenti.

Majandusanalüütikute kasvuprognoosid 2019. aastaks on hetkese seisuga väga kidurad. Valdavalt prognoositakse Saksamaale 1 - 1,2-protsendist kasvu, mis jääb Euroopa keskmise ringi. Kuna Saksamaa on aga Euroopa suurim majandus, siis mõjustab aeglustumine ilmselt märgatavalt kogu eurotsooni.

Analüütikud üle kogu maailma on hetkel eelkõige mures maailma majanduse kasvumootori Hiina pärast, kus aeglustumine on osutunud eriti järsuks. Hiina valitsus kuulutas teisipäeval välja ligemale 193 miljardi dollari suuruse stimulatsioonimeetmete paketi, mille eesmärgiks on soodustada majanduskasvu. Uued meetmed kärbivad näiteks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete maksustamist.