Euro tõi Lätile oodatust vähem investeeringuid

Ehkki üleminek eurole viis aastat tagasi on toonud Lätti vähem investeeringuid, kui toona loodeti, on lõunanaabrid veendunud, et Euroopa ühisraha on teinud nende riigile head. Loodetust väiksemad investeeringud on tingitud pigem muudest põhjustest, mitte liitumisest euroga.