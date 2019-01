Legendaarne Rahu kino lammutatakse ja asemele kerkib kaubakeskus

«Tegime kaks aastat tagasi korda lähedal asuva Kopli kalmistupargi ning palkasime sinna pargivahid, mis piirkonna turvalisusele palju kaasa aitas. Kahjuks on kino Rahu ümbruses toimuva kohta olnud pidevalt kaebusi. Loodan väga, et uue hoone valmimise järgselt need probleemid kaovad. Arvestades, et linn teeb lähiaastatel Koplis korda ka kaks parki, aitab see kogu piirkonna arengule tublisti kaasa,» ütles linnaosa vanem Raimond Kaljulaid.