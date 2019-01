Prokuratuur saatis Ossinovski kriminaalasja Lätti tagasi

Skinest Raili esindaja taotles toona Läti kohtult Eesti ettevõtte kohtuasja eraldamist Magonise altkäemaksu asjast, sest tema sõnul võimaldavad Läti seadused välismaa juriidiliste isikute üle kohut pidada vaid nende päritoluriikides. Skinesti kaitsja märkis samuti, et Skinest Raili kohtuasja arutamiseks on vaja kohtusse kutsuda vähemalt 12 tunnistajat, kes on Eesti kodanikud ja Skinest Railis on vaja läbi viia audit, mida saab vaid Eestis teha.