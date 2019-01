Kasumis Pärnu sadama talvel töös hoidmine maksab riigile kümneid tuhandeid eurosid aastas

13. jaanuaril saabus Pärnusse Veeteede Ameti mitmeotstarbeline laev EVA-316, et tagada kaubalaevade liikumine läbi Pärnu lahe jää Pärnu Sadamasse. Pärnu ja Liivi lahe jäämurdepiirkond ulatub Irbe Väinast Pärnuni. Sõltuvalt jääoludest võib laevadel jäämurdja abi vaja minna kuni 100 kilomeetri pikkusel lõigul. Veeteede Ameti jäämurde koordinaatori Martin Kaarjärve sõnul on Pärnu lahe jäämurdekuludeks sel talvel arvestatud 600 tuhat eurot, vajadusel summat suurendatakse. Kõigi Eesti veeteede jäämurdekulud talve jooksul kokku on 6 miljonit eurot.

Riigi kohustus on tagada laevade läbipääs jäävabast veest kuni koordinaatidega 58°21',4 N ja 24°27',0 E määratud punktini ning tagasi vabasse vette. Nimetatud koordinaatidega punktis asub roheline poi Pärnu muulide ees. Kuna jäämurdja väljub Pärnu sadamast, on kanal mainitud poist kuni sadamani nagunii lahti sõidetud ning pukseri abi võib kaubalaev vajada jääsupis sildumiseks või manööverdamiseks.

"Vastavalt meresõiduohutuse seaduse muutmise seadusele kogub riik veeteetasusid, mitte enam tuletorni- ja navigatsioonitasu. Veeteetasu, mida makstakse aastaringselt, on seaduse järgi üldkasutataval veeteel navigatsioonilise korraldamise, jäämurde- ja informatsiooniteenuse ning sellele veeteele meresõiduohutuse tagamiseks paigaldatud infrastruktuuri kasutamise eest võetav tasu. Veeteetasu tasub reeder või laevaagent ja see laekub otse riigieelarvesse. Veeteede Amet arvestab tasu suuruse ning väljastab makseteate," kommenteeris Veeteede Ameti kommunikatsioonijuht Jane Niit.

Pärnu Sadama omanikud on oma firmade kaudu Rein Kilk (AS Transcom) ja Mati Einmann (AS A&O), kummalegi kuulub 50% AS Pärnu Sadam aktsiatest.