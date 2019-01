10 aastat tagasi - Marks & Spencer tuli Eestisse

«Ainuke põhjus, miks me praegu toidupoodi ei avanud, on see, et ei saanud piisavalt suurt pinda. Töötame praegu ühe teise koha kallal. Kui sellega ühele poole saame, siis loodetavasti avame,» ütles Postimehele jaeketi Balti sektsiooni juht Dusan Mrozek. Selleks teiseks kohaks sai Kristiine keskus, kus avati pood 2010. aasta oktoobris.