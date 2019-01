Isamaa majandusprogramm: riigifirmad turule ja suurem maksuvabastus lastega peredele

Erakond on maksurahu poolt ja uute maksude ning maksutõusude vastu. Näiteks on Isamaa traditsioonilise ettevõtte tulumaksu taaskehtestamise vastu, samuti ei pooldata uute varamaksude kehtestamist. Ainsa mõtteka tulumaksumuudatusena nähakse lastega seotud tulumaksuvabastuse laiendamist. Seega tõstaks erakond täiendava maksuvaba tulu lastelt 600 euroni kolmelapselise pere kohta ning rakendaks maksuvaba tulu juba esimesest lapsest. See tähendab, et esimese lapse maksuvaba tulu oleks 100 eurot kuus, teise lapse kohta 200 eurot kuus ja iga järgmise lapse maksuvaba tulu oleks 300 eurot kuus.

Investeeringute plaani esimene punkt on kogu osaluse müümine nendes riigifirmades, mida riik strateegiliste huvide tõttu omama ei pea. Lisaks on plaanis viia suuremate riigi äriühingute vähemusosalus börsile. Osaluse müügist saadud raha ei taha Isamaa kasutada jooksvateks kuludeks, vaid ettevõtetele paremate laenutingimuste ja kapitali kaasamise võimaluste loomiseks, mis oleks analoogiline Junckeri Euroopa investeeringute plaaniga. Samuti on erakonna prioriteediks tööjõumaksude langetamine ja ettevõtete peakontorite Eestisse toomine.

Erakonna hinnangul tuleks kiire majanduskasvu ajal teha ülejäägis eelarvet ning kasvu aeglustumisel kasutada majanduse elavdamiseks vajadusel riiklikke investeeringuid reservide või laenude arvelt. «Kui maksulaekumised on tänu kiiremale majanduskasvule oodatust suuremad, siis me pigem langetame makse, mitte ei suuna lisatulu uuteks kuludeks, et riigi kulud headel aegadel liialt ei kasvaks,» seisab programmis.

Samuti on Isamaal plaanis kasvatada konkurentsi pangandusturul, mis tähendaks kohustusliku positiivse krediidiregistri loomist, mis võimaldaks pakkuda odavamaid laene ning lihtsustaks laenuandjate turule sisenemist.

Erakonnal on plaanis ka sotsiaalsüsteemi reform, millega kaasneks tööseadusandluse, sotsiaalkindlustuse ja maksukorralduse uuendamine, et arvestada inimestega, kes töötavad mitmel töökohal, osalevad jagamismajanduses ja tegelevad töötamisega samaaegselt ka isikliku ettevõtlusega.

Isamaa maksuprogrammi põhipunktid:

• vähendame sotsiaalmaksukoormust osaajaga töötajate ning praktikantide ja õpipoiste palkamisel;

• võimaldame tööandjatel teha kulutusi töötajate tervise, kvalifikatsiooni ja motivatsiooni parandamiseks palgafondiga seotud piirmäära ulatuses, ilma et seda käsitletaks erisoodustusena;

• jagame sotsiaalmaksu tasumise tööandja ja töötaja vahel nii, et palk ei vähene ja maksukoormus ei tõuse;

• kaotame dividendide topeltmaksustamise, mis kehtib praegu alla 10% osaluste puhul;

• laiendame investeerimiskonto kasutamise võimalusi, et inimestel oleks võimalik investeerida rohkematesse varaklassidesse;

• laiendame ettevõtete ringi, kes saavad kasutada elektri- ja gaasiaktsiisi soodusmäärasid;

• langetame alkoholiaktsiisi, et lõpetada massiline ning majanduslikult kahjulik alkoholi piirikaubandus Läti ja Eesti vahel;