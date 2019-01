Huawei asutaja: me ei jagaks kunagi välisklientide andmeid Hiinaga

Huawei asutja Ren Zhengfei püüdis Huawei peakorteris kohtumisel välisajakirjanikega leevendada lääneriikide muret seoses turvariskidega, mis on jätnud firma 5G võrgu arendamise vallas mitme riigi turult kõrvale.

Vastuseks küsimusele, kuidas Huawei vastaks Hiina ametivõimude taotlusele jagada nendega välisklientide või välisriikide mobiilsidevõrkude andmeid, sõnas Ren, et «me ütleksime sellisele palvele kindlasti ära».

USA, Austraalia, Jaapan ja veel mõned riigid on turvariskidele viidates kehtestanud piirangud Huawei seadmete kasutamisele võrkude arendamisel.

Lisaks vahistati eelmisel nädalal Poolas Huawei müügidirektor Wang Weijing, kellele esitati süüdistus Hiina heaks luuramises. Wang, kes on varem töötanud ka Hiina konsulaadis Gdańsk, vastutas kohalikus Huawei harus IT- ja kommunikatsioonitehnika müügi eest riigiasutustele, mis on kõrgendatud riigipoolse järelvalvega ärivaldkond.