Hiina kaalub nädalavahetuse pikendamist, et kasvatada tarbimist

Plaan muuta reedene pärastlõuna vabaks nende ametite puhul, kus see on mõeldav, käidi Hiina valitsuses välja juba 2015. aastal ning pärast seda on kontseptsiooni vastu tundnud huvi üle 10 provintsivalitsuse. Möödunud nädalal avaldatud Heibei provintsi kava järgi soovitakse tõsta tarbimist 2019. ja 2020. aastatel, sest Hiina majanduskasv on hetkel kiiresti tuure maha võtmas.

Maailma teisena suurim majandus on hakanud kannatama kaubandussõja käes USA president Donald Trumpi administratsiooniga, mille tulemusel on ligemale pool Hiina ekspordist sattunud tollimaksude alla. Lisaks on hakanud aeglustuma ka Hiina tööstustegevus ja tarbimine.

Eksport Hiinast ülejäänud maailma kahanes möödunud kuul võrreldes varasema aastaga 4,4 protsenti. Import kahanes aga lausa 7,6 protsenti, mis osutus majandusanalüütikute poolt prognoositud viie-protsendisest kasvust hoopis millekski muuks.