Endine pangajuht Vahur Kraft otsib tööd mitmel rindel

Äripäeva andmetel tahab varem pikalt panganduses olnud Vahur Kraft saada Tallinna Äripanga juhiks. Jutud Eesti Panga ja Nordea endise juhi Vahur Krafti minekust Äripanka liikusid juba oktoobris, samal kuul lahkus ta rõivafirma Sangar juhatusest ja on käinud finantsinspektsioonis, kelle heakskiidust Krafti panga juhiks saamine paljuski sõltub. Kraft ise jäi toona oma vastuses krüptiliseks ja vastas Ameerika poliitiku ja ärimehe Donald Rumsfeldi sõnadega: «Nagu me teame, on asju, mida me teame, et me teame. Samuti teame, et on asju, mida me teame, et me ei tea. Kuid on asju, mida me ei tea, et me ei tea.»