Kreml: Putini palk läheb panka, mis langes esimeste seas USA sanktsioonide alla

«Kui kehtestati esimesed sanktsioonid, pidasid ameeriklased Krimmi Venemaaga liitmise peamiseks süüdlaseks hulka meie ettevõtteid, sh panka Rossija. Just siis otsustas president kanda oma töötasu ja sõjaväepensioni just selle panga kontole,» sõnas Peskov usutluses ajalehele Argumentõ i Faktõ.

Vastuseks küsimusele, kas presidendi käest käib läbi sularaha, ütles Peskov: «Seda juhtub paar korda aastas, kui ta näiteks käib mäesuusatamas ja astub mägikohvikusse, kus on arveldamiseks vaja sularaha.»

Suhted USA-ga ja Ukraina küsimused on pidevalt presidendi tähelepanu keskmes, kuid enim tähelepanu pöörab ta eelkõige Venemaa enda olukorrale, sedastas Peskov.

«Eelkõige teeb presidendile muret siiski see, mis toimub meil riigis. Nii on alati olnud,» ütles pressisekretär.

«Ülemjuhatajana nõuab Putini pidevat tähelepanu Süüria, sest seal asuvad meie sõjaväelased. Suhted USA ja Ukrainaga on meie vanad mured ja need on pidevalt presidendi huviväljas,» märkis Kremli pressiesindaja.