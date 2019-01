Eesti Raudtee kaubaveomahud kasvasid mullu üheksa protsenti

Transiitveod moodustasid eelmise aasta peale kokku Eesti Raudteel liikunud vedudest pea 9,1 miljon tonni, mis on üle 20 protsenti kõrgem tulemus kui 2017. aastal.

Konteinerveod olid Eesti Raudtee taristul eelmise aasta jooksul pidevas tõusujoones, moodustades 2018. aasta peale kokku üle 52,4 tuhande TEU, mis on võrreldes eelmise aastaga kasvanud üle 55 protsenti.

«2018. aasta on kindlasti meie jaoks olnud edukas. Suutsime leida hea tasakaalu investeeringute, kulude ja tulude vahel ning mitmed aastaid kestnud kaubamahtude langus meie taristul õnnestus koos meie koostööpartneritega pöörata kasvule. Rõõmu teeb ka rongi kasutavate reisijate arvu stabiilne kasv, mille üheks mootoriks on korras taristu ning kiiruste tõstmine. Samuti on eelmise aasta olulisteks märksõnadeks ohutuse ning liiklusjuhtimise süsteemide uuendamisprotsessi käivitamine,» kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.